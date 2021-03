Ultime Notizie Roma del 01-03-2021 ore 08:10 (Di lunedì 1 marzo 2021) Romadailynews radiogiornale Buona giornata dalla redazione da Francesco Vitale in studio coronavirus in apertura 17455 nuovi casi 192 le vittime nelle Ultime 24 ore in Italia in calo rispetto alle precedenti 24 ore piede cessi siamo lì contagi il tasso di positività c’era forte Sei nuovi contagi test effettuati del 679 percento in aumento rispetto al 5,8% di sabato Golden Globe 2021 premiati Nomad la Debora due Laura Pausini premiata per la miglior canzone Ciao Boss Man in my brain is black bottom and Cat Noir in Ship Creek sono rispettivamente il migliore è la migliore attrice la regina degli Scacchi la miglior miniserie regioni via libera al dpcm che le norme anti covid i fino al 6 aprile il decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri dovrebbe essere definito tra oggi edomani prima della firma ci potrebbero essere altre ... Leggi su romadailynews (Di lunedì 1 marzo 2021)dailynews radiogiornale Buona giornata dalla redazione da Francesco Vitale in studio coronavirus in apertura 17455 nuovi casi 192 le vittime nelle24 ore in Italia in calo rispetto alle precedenti 24 ore piede cessi siamo lì contagi il tasso di positività c’era forte Sei nuovi contagi test effettuati del 679 percento in aumento rispetto al 5,8% di sabato Golden Globepremiati Nomad la Debora due Laura Pausini premiata per la miglior canzone Ciao Boss Man in my brain is black bottom and Cat Noir in Ship Creek sono rispettivamente il migliore è la migliore attrice la regina degli Scacchi la miglior miniserie regioni via libera al dpcm che le norme anti covid i fino al 6 aprile il decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri dovrebbe essere definito tra oggi edomani prima della firma ci potrebbero essere altre ...

