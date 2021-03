Tommaso Zorzi vince il Grande Fratello Vip 2021 (Di martedì 2 marzo 2021) Tommaso Zorzi vince la sesta edizione del “Grande Fratello Vip“. L’infleuncer ha battuto nella finalissima del reality show condotto da Alfonso Signorini Pierpaolo Pretelli con il 56% delle preferenze al televoto. Chi è Tommaso Zorzi? Età, padre, fidanzato, libro, Riccanza e Instagram CHI È Tommaso Zorzi Nome e Cognome: Tommaso ZorziData di nascita: 2 aprile 1995Luogo di Nascita: MilanoEtà: 25 anniAltezza: 1,90 mPeso: 75 kgSegno zodiacale: ArieteProfessione: influencerFidanzato: Tommaso è attualmente singleFigli: Tommaso non ha figliTatuaggi: Zorzi ha diversi tatuaggi: la scritta “oil” sul gomito, la scritta “milk” sul ginocchio, un pinguino, un ... Leggi su influencertoday (Di martedì 2 marzo 2021)la sesta edizione del “Vip“. L’infleuncer ha battuto nella finalissima del reality show condotto da Alfonso Signorini Pierpaolo Pretelli con il 56% delle preferenze al televoto. Chi è? Età, padre, fidanzato, libro, Riccanza e Instagram CHI ÈNome e Cognome:Data di nascita: 2 aprile 1995Luogo di Nascita: MilanoEtà: 25 anniAltezza: 1,90 mPeso: 75 kgSegno zodiacale: ArieteProfessione: influencerFidanzato:è attualmente singleFigli:non ha figliTatuaggi:ha diversi tatuaggi: la scritta “oil” sul gomito, la scritta “milk” sul ginocchio, un pinguino, un ...

