Stadia ha cancellato dei progetti con Hideo Kojima e Yu Suzuki? Arriva la smentita di Google (Di lunedì 1 marzo 2021) Secondo un nuovo report, la decisione di Google di chiudere i team interni di Stadia ha comportato la cancellazione di "dozzine" di progetti per la piattaforma. In precedenza, il vicepresidente e direttore generale Phil Harrison non ha specificato quali "giochi pianificati a breve termine" sarebbero sopravvissuti a questa chiusura, ma un nuovo report di VGC suggerisce che i giochi cancellati includono un progetto di Yu Suzuki, il sequel di Journey to the Savage Planet e un gioco horror a episodi dello sviluppatore di Death Stranding, Kojima Productions. Tuttavia, sembra che questo report sia errato. In una dichiarazione inviata a GamesRadar, Google ha affermato che quanto riportato dal sito "era impreciso" e riportava "dicerie come un fatto". In sostanza, le affermazioni di VGC sui ... Leggi su eurogamer (Di lunedì 1 marzo 2021) Secondo un nuovo report, la decisione didi chiudere i team interni diha comportato la cancellazione di "dozzine" diper la piattaforma. In precedenza, il vicepresidente e direttore generale Phil Harrison non ha specificato quali "giochi pianificati a breve termine" sarebbero sopravvissuti a questa chiusura, ma un nuovo report di VGC suggerisce che i giochi cancellati includono un progetto di Yu, il sequel di Journey to the Savage Planet e un gioco horror a episodi dello sviluppatore di Death Stranding,Productions. Tuttavia, sembra che questo report sia errato. In una dichiarazione inviata a GamesRadar,ha affermato che quanto riportato dal sito "era impreciso" e riportava "dicerie come un fatto". In sostanza, le affermazioni di VGC sui ...

Lollowitz : RT @Eurogamer_it: #Stadia: no, #Google non ha cancellato dei progetti con Hideo Kojima e Yu Suzuki. - Eurogamer_it : #Stadia: no, #Google non ha cancellato dei progetti con Hideo Kojima e Yu Suzuki. - Lollowitz : RT @IGNitalia: Google avrebbe cancellato tantissimi progetti e accordi con terze parti per la sua piattaforma #Stadia, dopo la chiusura dei… - Multiplayerit : Hideo Kojima aveva un horror per Stadia in sviluppo? Google smentisce - IGNitalia : Google avrebbe cancellato tantissimi progetti e accordi con terze parti per la sua piattaforma #Stadia, dopo la chi… -