"Sono innamorata, voglio vederlo fuori". Dayane Mello, la confidenza bisbigliata a Pierpaolo Pretelli (Di lunedì 1 marzo 2021) Non è trascorsa nemmeno una settimana dal tanto chiacchierato coming out di Dayane Mello durante il quale la vippona ha rivelato di essere stata innamorata della coinquilina Rosalinda Cannavò. Ma come sabbiamo bene le notizie corrono veloci, e già nella serata di ieri, domenica 28 febbraio, la modella brasiliana più famosa del momento ha spiazzato tutti… La bella Dayane Mello è innamorata. Durante un'intensa chiacchierata con Pierpaolo Pretelli e Andrea Zelletta, ha confessato di provare amore, ma non per l'amatissima, anche se ormai trita e ritrita, Rosy (la Cannavò, ndr). Infatti a scanso di equivoci confermiamo subito che non si tratta di Rosalinda, anzi, ciò che ha affermato la Mello ha lasciato tutti a bocca aperta. (Continua dopo ...

