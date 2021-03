Snoop Dogg e l’attesa per 8 ore di migliaia di fan su Twich

(Di lunedì 1 marzo 2021)regequitta mentre gioca live a Madden su Twitch. I fan si moltiplicano nelche qualcosa accada Mentre il famoso rapper statunitensegioca in diretta su Twitch non riesce a frenare la rabbia per una partita finita male a Madden e dopo aver regequittato in diretta abbandona la postazione del suo pc, dimenticando lo streeming della diretta aperto. I fan, incuriositi dalla postazione vuota del rapper, anziché abbandonare anche loro il canale, hanno iniziato a moltiplicarsi fino a diventare. La diretta che inquadrava solo la sedia vuota del cantante e discografico americano è durata circa 8 ore e la curiosità dell’accaduto riguarda proprio cosa ha spinto i fan a seguire per così tanto tempo la diretta senza intravedere il cantante. Per ...

Quello che non so sul football americano potrebbe riempire un libro, ma so che l'album Doggystyle di Snoop Dogg del 1993 è un classico freddo e che quando ho visto l'uomo dal vivo nel 2014 lo ha ucciso. Quindi, quando trasmette in diretta Madden NFL 21 su Twitch, sono lì per l'uomo piuttosto che per ... Bene, Snoop Dogg è una di quelle celebrità e la scorsa domenica ha effettuato l'accesso alla piattaforma per trasmettere in diretta alcune sue partite a Madden NFL 21 a un pubblico entusiasta...se ... Twitch sta diventando sempre più una piattaforma mainstream, poiché i livestreamer diventano sempre più popolari e le celebrità cercano a loro volta di diventare una star online.