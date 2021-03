Sanremo, la prima serata: scaletta, ospiti, giovani e big in gara (Di martedì 2 marzo 2021) La prima serata di Sanremo 2021 è ormai alle porte ed è tutto pronto per dare il via al 71° Festival. Dopo le innumerevoli critiche che non mancano mai adesso è tutto vero: Sanremo si può fare. La mancanza del pubblico sicuramente peserà tantissimo ma sul palco i grandi nomi non mancheranno e già dalla prima serata assisteremo a grandissime esibizioni ed ospiti di alto livello. A presentare sarà il solito Amadeus che per la prima serata sarà affiancato da Matilda De Angelis come co-conduttrice. Inoltre a fare da intramezzo ci penserà invece Fiorello che dopo lo show messo in atto durante la scorsa edizione non poteva che essere riconfermato. Subito in gara scenderanno quattordici dei ventotto big che si esibiranno con ... Leggi su giornal (Di martedì 2 marzo 2021) Ladi2021 è ormai alle porte ed è tutto pronto per dare il via al 71° Festival. Dopo le innumerevoli critiche che non mancano mai adesso è tutto vero:si può fare. La mancanza del pubblico sicuramente peserà tantissimo ma sul palco i grandi nomi non mancheranno e già dallaassisteremo a grandissime esibizioni eddi alto livello. A presentare sarà il solito Amadeus che per lasarà affiancato da Matilda De Angelis come co-conduttrice. Inoltre a fare da intramezzo ci penserà invece Fiorello che dopo lo show messo in atto durante la scorsa edizione non poteva che essere riconfermato. Subito inscenderanno quattordici dei ventotto big che si esibiranno con ...

