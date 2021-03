SANREMO 2021: FEDEZ- MICHIELIN RICONQUISTANO I BOOKMAKER MA IL DUO COLAPESCE- DI MARTINO È SEMPRE IN TESTA

Attesa terminata da domani e fino al 6 marzo parte la 71ma edizione del Festival di Sanremo. A 24 ore dall’inizio della prima puntata, la lavagna dei bookmaker si aggiorna con un nuovo cambio al vertice. Per gli analisti di Stanleybet.it i favoriti restano Colapesce- Di Martino a 5,50, mentre crolla la quota del duo Francesca Michielin e Fedez che passa da 8,00 a 6,50. Si alza invece quella del rapper e cantautore Willy Peyote che ora è a 7,50 insieme a La Rappresentante di Lista e i Maneskin.

A 10 volte la posta i Coma Cose e Madame, a 12,00 Ermal Meta, Fulminacci e Max Gazzè. La rivincita di Bugo, dopo la performance dello scorso anno con Morgan, vale 15 volte la scommessa insieme a Irama e Aiello. Lontane dal podio le voci storiche di Sanremo come quelle di Noemi (25,00), Malika Ayane e Arisa (20,00), Francesco Renga a 50,00.



Cambi in quota anche per i “ragazzi di Amici” con Gaia a 25,00, Annalisa a 35,00 e Random a 50,00. Confermatissima invece, alla voce “Ultimo classificato”, Orietta Berti a 2,75 seguita da Random a 4,50. Per la sezione Premio della Critica Willie Peyote (a 4,50) viene scavalcato dal duo Colapesce e Di Martino a 3,50.

Ultime Notizie dalla rete : SANREMO 2021 Orietta Berti/ "Al Festival di Sanremo con la tradizione, su Marcella Bella..." A Storie Italiane c'è in collegamento Orietta Berti , cantante fra le più note del panorama italiano, con alle spalle ben 60 anni di carriera, che quest'anno parteciperà al Festival di Sanremo 2021, a 29 anni dall'ultima volta (era il 1992, assieme a Giorgio Faletti con 'Rumba di tango'). "Non ho ancora incontrato di persona Amadeus", esordisce Orietta Berti in collegamento dalla ...

Sanremo 2021, Amadeus: "Non mi commuoverò" e risponde alle polemiche su Barbara Palombelli A 24 ore dall'inizio del Festival di Sanremo 2021 , Amadeus ha raccontato i suoi sentimenti e sensazioni a Repubblica, approfittando dell'occasione per dire la sua su alcune polemiche delle ultime ore. Il conduttore e direttore artistico ...

Sanremo 2021: per chi tifano i cantanti in gara Sky Sport Sanremo 2021, Amadeus e Giovanna: “Sarà un Festival storico” Manca pochissimo prima che si alzi il sipario sul Festival di Sanremo, la 71esima edizione della kermsse canora andrà in scena dal Teatro Ariston a partire da martedì 2 marzo e si concluderà ...

Golden Globe 2021: tutti i vincitori dell'edizione ai tempi del Covid Apparsa in diretta da casa sua Laura Pausini ha voluto ringraziare tutti coloro che hanno permesso questa vittoria: "Dedico questo premio a tutti coloro che vogliono e meritano di essere visti e a ...

