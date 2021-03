Portale Eventi Rousseau: le iniziative della settimana (Di lunedì 1 marzo 2021) Dal 2019 il Portale Eventi di Rousseau consente a tutti i cittadini di partecipare a Eventi, iniziative o incontri informativi promossi dai portavoce e dai facilitatori del MoVimento 5 Stelle e dall’Associazione Rousseau. Di seguito gli Eventi previsti per questa settimana: – Mercoledì 3 marzo alle ore 21 con il portavoce per il MoVimento 5 Stelle al Consiglio regionale Lombardia Andrea Fiasconaro e il portavoce per il MoVimento 5 Stelle alla Camera dei Deputati Alberto Zolezzi si terrà la riunione provinciale dei Gruppi 5 Stelle Mantovani per confrontarsi sulle iniziative locali e sulla situazione politica attuale. L’evento sarà moderato dal Facilitatore Relazioni Interne Lombardia Stefano Capaldo. – Giovedì 4 marzo alle ore 21 si ... Leggi su ilblogdellestelle (Di lunedì 1 marzo 2021) Dal 2019 ildiconsente a tutti i cittadini di partecipare ao incontri informativi promossi dai portavoce e dai facilitatori del MoVimento 5 Stelle e dall’Associazione. Di seguito gliprevisti per questa: – Mercoledì 3 marzo alle ore 21 con il portavoce per il MoVimento 5 Stelle al Consiglio regionale Lombardia Andrea Fiasconaro e il portavoce per il MoVimento 5 Stelle alla Camera dei Deputati Alberto Zolezzi si terrà la riunione provinciale dei Gruppi 5 Stelle Mantovani per confrontarsi sullelocali e sulla situazione politica attuale. L’evento sarà moderato dal Facilitatore Relazioni Interne Lombardia Stefano Capaldo. – Giovedì 4 marzo alle ore 21 si ...

