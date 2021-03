Nuovo Dpcm | non si potrà dormire in casa d’altri e le case prese in affitto non sono seconde case | secondo il Governo Draghi

(Di lunedì 1 marzo 2021) Presto dovrebbe essere reso ufficiale il testo del primodel. Ecco quanto aspetteranno bar, ristoranti e scuole per ripartire nelle zone più colpite. Subentrato al premier Giuseppe Conte, Mariosi prepara a varare il primodella sua amministrazione e, stando alle indiscrezioni che saranno preso ufficializzate o meno, non sarà L'articolo proviene da Leggilo.org.

Ci sarà inoltre un passaggio con le Regioni prima della firma del Si va verso la chiusura delle scuole in zona rossa nel anti Covid. 'Domani ci sarà un'altra riunione' della cabina di regia a Palazzo Chigi sulle misure da prendere per contrastare la diffusione del Coronavirus e delle varianti. Sulla scuola, '... Quali misure disporre per le scuole in zona arancione. E' il nodo che divide i ministri, in vista del varo del nuovo dpcm sul Covid. Nella riunione di questa sera, a quanto si apprende, si sarebbero r ...