Nuovo Dpcm in 9 punti: spostamenti, parruchieri, seconde case. Tutte le novità (Di lunedì 1 marzo 2021) È in arrivo il primo Dpcm targato Mario Draghi. Il Nuovo testo infatti dovrebbe essere varato tra oggi e domani per entrare in vigore dal 6 marzo e restarci un mese. Le restrizioni... Leggi su ilmessaggero (Di lunedì 1 marzo 2021) È in arrivo il primotargato Mario Draghi. Iltesto infatti dovrebbe essere varato tra oggi e domani per entrare in vigore dal 6 marzo e restarci un mese. Le restrizioni...

sole24ore : Nuovo Dpcm in arrivo entro martedì con le regole anti-covid valide fino a Pasqua - stebellentani : Operazione riuscita. State tutti parlando ossessivamente di 50 persone (100? 200?) e si parlerà di questo per 2-3 g… - TgLa7 : ??#Covid: firma nuovo #DPCM attesa tra lunedì e martedì - scuolainforma : Nuovo #DPCM #Draghi #ultimenotizie 1 marzo, in #aggiornamento - _DAGOSPIA_ : IL NUOVO DPCM ENTRERÀ IN VIGORE IL 6 MARZO E SARÀ VALIDO FINO AL 6 APRILE -