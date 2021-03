Napoli, agente Osimhen: “E’ pronto a tornare in campo. Contro il Sassuolo potrebbe entrare dal primo minuto” (Di lunedì 1 marzo 2021) “Sono tre giorni che si allena in gruppo ed è pronto per giocare, sta molto bene. È impaziente di tornare a giocare e può scendere in campo dal primo minuto Contro il Sassuolo, ma tutto dipenderà da quanto dirà lo staff medico e sanitario del Napoli. È felice del riconoscimento di miglior calciatore della Nigeria, adesso spera di giocare la Champions League con la maglia del Napoli”. Queste le dichiarazioni dell’agente di Victor Osimhen, attaccante del Napoli, che è intervenuto ai microfoni di Radio Kiss Kiss rassicurando sulle condizioni del nigeriano dopo l’infortunio rimediato nella gara Contro l’Atalanta. SportFace. Leggi su sportface (Di lunedì 1 marzo 2021) “Sono tre giorni che si allena in gruppo ed èper giocare, sta molto bene. È impaziente dia giocare e può scendere indalil, ma tutto dipenderà da quanto dirà lo staff medico e sanitario del. È felice del riconoscimento di miglior calciatore della Nigeria, adesso spera di giocare la Champions League con la maglia del”. Queste le dichiarazioni dell’di Victor, attaccante del, che è intervenuto ai microfoni di Radio Kiss Kiss rassicurando sulle condizioni del nigeriano dopo l’infortunio rimediato nella garal’Atalanta. SportFace.

sportface2016 : #Napoli, agente #Osimhen: 'È felice del riconoscimento di miglior calciatore della Nigeria, adesso spera di giocare… - ItaSportPress : Osimhen, parla l'agente: 'Victor pronto per tornare in campo, sogna di giocare la Champions con il Napoli' -… - NCN_it : #OSIMHEN, L'AGENTE: «È PRONTO PER GIOCARE, VUOLE ESSERCI ANCHE COL #SASSUOLO. APPENA TORNERÀ AL GOL NON SI FERMERÀ… - cn1926it : #Osimhen, l’agente: “Sta bene, se avrà l’ok dai medici può giocare col #Sassuolo” - sscalcionapoli1 : Sarri-Napoli, nessun incontro: svelato il motivo della visita dell'agente Ramadani #ForzaNapoliSempre -