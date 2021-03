L’Italia trionfa ai Golden Globe con Laura Pausini: la canzone “Io sì” (Seen) conquista l’ambita statuetta (Di lunedì 1 marzo 2021) Si è tenuta stanotte, 28 febbraio, la prima programmazione dell’era Covid, della 78esima edizione dei Golden Globe Awards. La cerimonia, che inizialmente doveva tenersi il mese scorso, ha visto i candidati connessi in rete dalle proprie abitazioni. A trasmettere la cerimonia, la rete statunitense NCB. La conduzione del programma è stata affidata a Amy Pohler e Tina L'articolo NewNotizie.it. Leggi su newnotizie (Di lunedì 1 marzo 2021) Si è tenuta stanotte, 28 febbraio, la prima programmazione dell’era Covid, della 78esima edizione deiAwards. La cerimonia, che inizialmente doveva tenersi il mese scorso, ha visto i candidati connessi in rete dalle proprie abitazioni. A trasmettere la cerimonia, la rete statunitense NCB. La conduzione del programma è stata affidata a Amy Pohler e Tina L'articolo NewNotizie.it.

GiovanniFerrar : Senza parole. “Io sì (Seen)” trionfa come Best Original Song ai #GoldenGlobes. Complimenti @LauraPausini,… - fanpage : #GoldenGlobes, trionfa #LauraPausini, grande soddisfazione per l'Italia - axelvassallo : RT @FrancoScarsell2: C'è anche l'Italia sul podio dei Golden Globe.Laura Pausini trionfa con la miglior canzone originale, “Io sì'dal film… - FrancoScarsell2 : C'è anche l'Italia sul podio dei Golden Globe.Laura Pausini trionfa con la miglior canzone originale, “Io sì'dal fi… - GiadaPantani : @LauraPausini @goldenglobes @Diane_Warren @EdoardoPonti @NiccoloAgliardi Sei la numero 1!!! L’Italia che trionfa, grande Lauraaaaa ???????????? -

Ultime Notizie dalla rete : L’Italia trionfa Caserta, la Chef Stellata Rosanna Marziale trionfa alla XIII^ edizione del Concorso “Personaggio Gastronomico dell'Anno”. Sul podio altri due big campani della ristorazione, Gennaro Esposito e Massimo Bottura l'eco di caserta