Laura Pausini, Io sì/Seen vince il Golden Globe: la dedica

Laura Pausini è stata premiata ai Golden Globe per la migliore canzone originale intitolata Io sì/Seen direttamente dal film La vita davanti a sé di Edoardo Ponti con Sophia Loren. Il brano è la colonna sonora del film ed è un progetto nato da Laura Pausini, Diane Warren e Nicolò Agliardi. Buona la prima per Laura, per la cantante italiana si trattava della prima candidatura ai Golden Globe e non poteva andare meglio di così. La premiazione è avvenuta alla cerimonia della Hollywood Foreign Press dove è intervenuta la stessa Pausini per esprimere tutta la sua gioia e ringraziare per il premio. Per Laura quindi non solo il record personale di aver vinto alla sua prima candidatura ma ...

