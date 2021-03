Laura Pausini a Sanremo 2021 (Di lunedì 1 marzo 2021) Laura Pausini Festeggiamenti made in Sanremo per Laura Pausini. La cantante di Solarolo sarà ospite della seconda serata del Festival a poche ore di distanza dalla vittoria ai Golden Globe 2021. Laura ha vinto nella categoria miglior canzone originale con il brano Io Sì, colonna sonora del film di Netflix La Vita Davanti a Sè con Sophia Loren. Ad annunciare l’ospitata Amadeus nel corso della conferenza stampa inaugurale della kermesse. In collegamento è intervenuta anche la stessa Pausini, ancora emozionata per la vittoria: “Sto vivendo molto questa cosa che mi sembra irreale. Grazie molte (…) E’ stato tutto così inaspettato. Non ci sono tante parole ma solo cuori che battono, emozioni, tante parole e tanta Italia. Sono in una zona arancione, ma ... Leggi su davidemaggio (Di lunedì 1 marzo 2021)Festeggiamenti made inper. La cantante di Solarolo sarà ospite della seconda serata del Festival a poche ore di distanza dalla vittoria ai Golden Globeha vinto nella categoria miglior canzone originale con il brano Io Sì, colonna sonora del film di Netflix La Vita Davanti a Sè con Sophia Loren. Ad annunciare l’ospitata Amadeus nel corso della conferenza stampa inaugurale della kermesse. In collegamento è intervenuta anche la stessa, ancora emozionata per la vittoria: “Sto vivendo molto questa cosa che mi sembra irreale. Grazie molte (…) E’ stato tutto così inaspettato. Non ci sono tante parole ma solo cuori che battono, emozioni, tante parole e tanta Italia. Sono in una zona arancione, ma ...

