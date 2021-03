L’Anpi si assembra contro le Foibe | ma nessuno la multa FdI | «Basta con due pesi e due misure»

Leggi su secoloditalia

(Di lunedì 1 marzo 2021) Multe permento alla conferenza stampa di FdI, nulla alla manifestazione delche vuole continuare a negare la tragedia delle. Succede nell’Italia delle restrizioni anti Covid, dove però adesso «è tempo di direalla regole dei duee delle due». A denunciare la disparità di trattamento nelle due circostanze sono stati il senatore e coordinatore veneto di FdI, Luca De Carlo, e il capogruppo del partito in consiglio regionale, Raffaele Speranzon. I due esponenti di FdI hanno messo a paragone il recente accanimentoFdI a Reggio Emilia, sanzionato per una conferenza stampa, con l’indifferenza verso una manifestazione dela Venezia, dove non è scattata alcuna. Per FdI e Anpi «due ...