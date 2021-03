Instagram allarga le dirette a 4 partecipanti. La risposta a Twitch e Clubhouse

(Di lunedì 1 marzo 2021)rilancia sullecon una nuova funzione che porta il numero deifino a 4 componenti. Si chiama Live Rooms - in italiano Stanze in diretta - e di fatto duplica la ...

Ultime Notizie dalla rete : Instagram allarga

Leggo.it

Recentemente, infatti,ha annunciato la possibilità di supportare i creator preferiti con l'acquisto dei badge durante le dirette , sulla scia di Twitch, che permette di fare donazione agli ...Cecchi, se io faccio una storia super farmi aiutare per una fondazione contro la lotta ... la sua opinione sui concorrenti è chiara Domenica Live si allunga: Barbara d'Ursole maglie ...Instagram rilancia sulle dirette con una nuova funzione che porta il numero dei partecipanti fino a 4 componenti. Si chiama Live Rooms - in ...Il televoto a Sanremo è ormai diventato importantissimo. E Ghemon, uno dei prossimi concorrenti alla kermesse musicale, lo sa. Per questo, con ironia, alla vigilia del Festival ha lanciato su Instagra ...