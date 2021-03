Incidente e Sant' Angelo | si schianta contro un muro e finisce in ospedale

Ultime Notizie dalla rete : Incidente Sant

Per cause sconosciute, un uomo si è schiantato, con la parte frontale della propria utilitaria, contro il muro di un'abitazione in via Statuto a'Angelo. I detriti sono schizzati ovunque e i ...OMICIDIO TRA LE ROULOTTE - Tre ore di domande e risposte. Tre ore nelle quali la 26enne Annalisa Guarnieri , fidanzata del 17enne che la sera del 4 febbraio scorso, a'Apollinare, ha brandito un machete contro il padre Edis Cavazza , uccidendolo , e accusata con lui di omicidio in concorso, aggravato dalla premeditazione, ha ripercorso ogni istante di quei ...Una comunità intera resta col fiato sospeso. Dopo il tragico incidente in elicottero di sabato pomeriggio in cui ha perso la vita la 50enne Rosa Sapio, a Sparanise la notizia ...Aveva approfittato della bella giornata soleggiata per andare a fare un giro in bicicletta, ma la mattinata per lei ha preso una brutta piega, visto che è stata vittima di un grave incidente stradale.