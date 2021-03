Governo: Sartore, 'onorata incarico al Mef, grazie Zingaretti, otto anni intensi in regione' (Di lunedì 1 marzo 2021) su Notizie.it. Leggi su notizie (Di lunedì 1 marzo 2021) su Notizie.it.

TV7Benevento : Governo: Sartore, 'onorata incarico al Mef, grazie Zingaretti, otto anni intensi in regione'... - mariavenera2 : RT @DonatoRobilotta: Qui Pisana. Assessore al bilancio Sartore al governo. Escono Bonaccorsi e Manzella. Non sarà facile per Zingaretti sos… - infoitinterno : Tre umbre tra i sottosegretari e viceministri del Governo Draghi, c'è anche Alessandra Sartore - evelynbani : RT @Storace: Con Alessandra #Sartore e Claudio #Durigon al ministero dell'economia ci saranno più opportunità per il territorio. In bocca… - Storace : Con Alessandra #Sartore e Claudio #Durigon al ministero dell'economia ci saranno più opportunità per il territorio.… -