Fuorigrotta, via Campegna: Sequestrati un mitra e una pistola nascosti in un muro (Di lunedì 1 marzo 2021) Napoli, Fuorigrotta: In seguito a controlli sono stati rinvenuti un mitra e una pistola nascosti in un muro. Sequestro dei Carabinieri. I carabinieri della stazione di Fuorigrotta, nell’ambito di un servizio di controllo del territorio disposto dal Comando Provinciale di Napoli, hanno rinvenuto una pistola e una mitragliatrice. È accaduto in Via Campegna, durante un’ispezione Leggi su 2anews (Di lunedì 1 marzo 2021) Napoli,: In seguito a controlli sono stati rinvenuti une unain un. Sequestro dei Carabinieri. I carabinieri della stazione di, nell’ambito di un servizio di controllo del territorio disposto dal Comando Provinciale di Napoli, hanno rinvenuto unae unagliatrice. È accaduto in Via, durante un’ispezione

ObiettivoN : Via Campegna a Fuorigrotta: i carabinieri trovano un mitra e una pistola nascosti in un muro -… - antonellaa262 : Pallanuoto: l’Aktis Acquachiara che esce dalla piscina Scandone di Fuorigrotta con tre punti preziosi, dopo aver su… - NapoliToday : #Cronaca #Fuorigrotta Rubano alimentari al supernarket: preso uno dei due ladri - fattidinapoli : Napoli: Fuorigrotta, Carabinieri arrestano 43enne per rapina - - cronachedi : La casa va a fuoco, due morti. Tragico incendio a Fuorigrotta -