‘Falsa’ primavera | poi l’inverno | che tempo fa dal 2 marzo

(Di lunedì 1 marzo 2021) Il grosso anticiclone che da più giorni domina l’Italia non molla la presa e dopo essere stato accarezzato da venti freschi nordorientali che domenica 28 hanno provocato un brusco calo delle temperature, ora torna a essere più incisivo. Ma questa “falsa” ha i giorni contati, infatti se fino a giovedì la presenza anticiclonica farà salire ancora le temperature diurne che in taluni casi toccheranno nuovamente 20°C, dalla festa della Donna aria polare punterà l’Italia. Il team del sito www.iLMeteo.it comunica che fino a giovedì le giornate saranno ampiamente soleggiate con cielo quasi sereno su gran parte delle regioni. In questo contesto le temperature massime saliranno gradualmente raggiungendo picchi di 20°C sulle valli del Trentino Alto Adige e su alcune zone interne del Centro, come in Toscana e infine anche in Sardegna. Sul resto delle regioni invece i ...