Falsa partenza per la Lotteria degli scontrini: nel giorno del via, manca il link per segnalare i negozi che non partecipano (Di lunedì 1 marzo 2021) Una svista, o forse un intoppo di qualche genere. Ma con il passare del tempo, quello che sembrava un piccolo ritardo si sta trasformando in una gaffe di ore. A partire dalla mattina di oggi, 1 marzo, sul portale della Lotteria degli scontrini sarebbe dovuto essere presente un link per permettere ai cittadini di segnalare gli esercenti che al momento dell'acquisto si sono rifiutati di fornire il codice per la Lotteria. Le segnalazioni serviranno all'Agenzia delle entrate e alla guardia di finanza per rafforzare il loro controllo su professionisti e imprese a rischio evasione. Come previsto dal regolamento della Lotteria degli scontrini, lanciata nel 2020, ogni consumatore che intende partecipare deve ottenere un codice ...

