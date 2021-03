Egitto, “per Zaki altri 45 giorni di carcere” (Di lunedì 1 marzo 2021) altri 45 giorni di carcere per Patrick Zaki. Le autorità egiziane hanno rinnovato la detenzione preventiva dello studente egiziano dell’università di Bologna in carcere al Cairo. Lo ha riferito su Twitter l’Eipr, l’ong egiziana con la quale Zaki collaborava. L’Egyptian Initiative for Personal Rights, questo il nome dell’ong, ha spiegato che i suoi legali hanno appreso la notizia dell’ennesima proroga della custodia cautelare dello studente, in prigione da febbraio dello scorso anno. “Patrick Zaki resterà in carcere per altri 45 giorni. Un accanimento crudele che deve finire subito. Patrick deve tornare a casa!”. Così Amnesty Italia ha commentato su Twitter l’ennesimo rinnovo della custodia cautelare in ... Leggi su sbircialanotizia (Di lunedì 1 marzo 2021)45diper Patrick. Le autorità egiziane hanno rinnovato la detenzione preventiva dello studente egiziano dell’università di Bologna inal Cairo. Lo ha riferito su Twitter l’Eipr, l’ong egiziana con la qualecollaborava. L’Egyptian Initiative for Personal Rights, questo il nome dell’ong, ha spiegato che i suoi legali hanno appreso la notizia dell’ennesima proroga della custodia cautelare dello studente, in prigione da febbraio dello scorso anno. “Patrickresterà inper45. Un accanimento crudele che deve finire subito. Patrick deve tornare a casa!”. Così Amnesty Italia ha commentato su Twitter l’ennesimo rinnovo della custodia cautelare in ...

Agenzia_Ansa : Si è tenuta, ma bisognerà attendere martedì per conoscerne l'esito, l'udienza sulla custodia cautelare di Patrick Z… - LiaQuartapelle : Altri 45 giorni di detenzione per #PatrickZaki. Neanche la possibilità di visitare il padre in ospedale. Questo è l… - MediasetTgcom24 : Egitto, Ong: altri 45 giorni di carcere per Patrick Zaki #PatrickZaki - Anubi_Inpw : RT @Agenzia_Italia: Scoperto il manuale per 'mummie perfette' dell'antico Egitto - ing_GregoriMrc : RT @Agenzia_Italia: Scoperto il manuale per 'mummie perfette' dell'antico Egitto -