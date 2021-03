Cosa fa di Laura Pausini | vincitrice del Golden Globe | una star internazionale

(Di lunedì 1 marzo 2021) Complimenti ache ha vinto ilper la migliore canzone originale (Io sì / Seen tratto dal film La vita davanti a sé di Edoardo Ponti con Sofia Loren, visibile su Netflix). Nessun brano interamente in italiano prima di questo – scritto dalla cantante romagnola insieme a Diane Warren e Niccolò Agliardi – aveva mai vinto il premio assegnato dai giornalisti della stampa estera iscritti all’HFPA (Hollywood Foreign Press Association). Storicamente ilè un’anticipazione dei premi che verranno consegnati alla Notte degli Oscar (il prossimo 25 aprile), quindi c’è anche la possibilità che vinca la prestigiosa statuetta. Tutto questo ci porta a fare una riflessione sulla celebrità globale dei cantanti italiani all’estero e del come e perché così pochi ce la ...

Laura Pausini, insieme alla veterana Diane Warren, ha vinto il Golden Globe per la migliore canzone originale. Un riconoscimento di valore enorme, se consideriamo cosa questo premio potrebbe portarle tra poco. Chloè Zhao, Sacha Baron Cohen e Emma Currin sono stati i super premiati dell'edizione 2021 dei "Golden Globes" di Hollywood.