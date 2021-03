Basilicata zona rossa, la protesta dei sindaci (Di lunedì 1 marzo 2021) Basilicata zona rossa da oggi, 1 marzo, e aumenta il numero dei sindaci che chiedono al ministro della salute Roberto Speranza e al presidente della Regione Vito Bardi di circoscrivere la classificazione solo ai Comuni in cui sono in atto i focolai. Da oggi e per due settimane tutta la regione è in zona rossa, a causa dell’aumento elevato dell’indice di trasmissibilità Rt, dovuto a focolai localizzati in pochi Comuni. In zona rossa sono penalizzate le attività commerciali, vengono limitati gli spostamenti dai Comuni, chiudono i musei che avevano riaperto con la regione in zona gialla e ci sono ripercussioni sulle scuole. Ieri 22 sindaci, soprattutto di Comuni in cui i casi sono singoli o addirittura zero, hanno ... Leggi su sbircialanotizia (Di lunedì 1 marzo 2021)da oggi, 1 marzo, e aumenta il numero deiche chiedono al ministro della salute Roberto Speranza e al presidente della Regione Vito Bardi di circoscrivere la classificazione solo ai Comuni in cui sono in atto i focolai. Da oggi e per due settimane tutta la regione è in, a causa dell’aumento elevato dell’indice di trasmissibilità Rt, dovuto a focolai localizzati in pochi Comuni. Insono penalizzate le attività commerciali, vengono limitati gli spostamenti dai Comuni, chiudono i musei che avevano riaperto con la regione ingialla e ci sono ripercussioni sulle scuole. Ieri 22, soprattutto di Comuni in cui i casi sono singoli o addirittura zero, hanno ...

