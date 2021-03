Arcuri sostituito da Francesco Paolo Figliuolo | generale degli alpini

Rinaldi_euro : FLASH: Rimosso commissario Arcuri sostituito da Gen. Figliuolo - Ettore_Rosato : Altra scelta importante del presidente #Draghi. Sostituito il commissario #Arcuri con il generale Paolo #Figliuolo,… - ilpost : Arcuri è stato sostituito come commissario per l’emergenza coronavirus - paolacapello3 : RT @AugustoMinzolin: Finalmente una discontinuità nella gestione dell’emergenza Covid: sostituito Arcuri con un militare - angeloluongo : RT @Ettore_Rosato: Altra scelta importante del presidente #Draghi. Sostituito il commissario #Arcuri con il generale Paolo #Figliuolo, uomo… -

E ha pagato il dualismo con il Commissario per l'emergenza Domenico, al quale sono stati affidati da Conte compiti, a partire dall'acquisto delle mascherine, fino ad allora svolti dal ...Come già evidenziato in precedenza, il funzionario non è l'unico a rischiare il posto: il destino del commissario straordinario Domenicoverrà deciso nel weekend, mentre non è da escludere ...“Rimosso il Commissario Arcuri, al suo posto designato il Generale di corpo d’armata Francesco Paolo Figliuolo. Grazie presidente Draghi. Missione compiuta!“. Lo scrive su Twitter il leader della Lega ...Mario Draghi ha nominato il Generale di Corpo d'Armata Francesco Paolo Figliuolo nuovo Commissario straordinario per l'emergenza Covid-19.