Traffico Roma del 28-02-2021 ore 13 | 30

(Di domenica 28 febbraio 2021) LuceverdeBuon pomeriggio dalla redazione sul Raccordo Anulare un incidente provocato da in carreggiata esterna tra Laurentina e Anagnina più avanti code pertra Salaria e Cassia in carreggiata interna un incidentetra via Pontina è l’uscita per laFiumicino incidente sulla via Aurelia tra il raccordo anulare e Castel di Guido direzione Civitavecchia incidente code anche sulla via Appia dal raccordo all’ippodromo delle Capannelle direzione centro INAIL direzione Ostia Sono trafficate la Cristoforo Colombo e la via del mare con rallentamenti rispettivamente da via di Mezzocammino a via di Malafede e da Dragona a Ostia Antica sempre in uscita darallentamenti su Cassia Cassia bis dal raccordo a via della Giustiniana i dettagli sul sitopunto ...