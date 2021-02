The Legend of Zelda: Breath of the Wild 2 nel 2021 sembra sempre meno probabile (Di domenica 28 febbraio 2021) Durante lo scorso Nintendo Direct, la compagnia ha finalmente condiviso qualche notizia su The Legend of Zelda: Breath of the Wild 2, ovvero...che non ci saranno notizie per un po' di tempo. Il sequel dell'amato Breath of the Wild è tutt'ora in sviluppo, ma non è ancora arrivato il momento per parlarne. Fortunatamente, fra qualche mese potremo divertirci con Skyward Sword HD e, nel corso del 2021, ci sono state promesse vere informazioni sul nuovo capitolo. Considerando che il 2021 è anche il 35esimo anniversario della serie Zelda, è possibile che Breath of the Wild 2 possa essere pubblicato nello stesso anno, magari verso il periodo natalizio? Sfortunatamente, pare che non sarà questo il caso. Leggi ... Leggi su eurogamer (Di domenica 28 febbraio 2021) Durante lo scorso Nintendo Direct, la compagnia ha finalmente condiviso qualche notizia su Theofof the2, ovvero...che non ci saranno notizie per un po' di tempo. Il sequel dell'amatoof theè tutt'ora in sviluppo, ma non è ancora arrivato il momento per parlarne. Fortunatamente, fra qualche mese potremo divertirci con Skyward Sword HD e, nel corso del, ci sono state promesse vere informazioni sul nuovo capitolo. Considerando che ilè anche il 35esimo anniversario della serie, è possibile cheof the2 possa essere pubblicato nello stesso anno, magari verso il periodo natalizio? Sfortunatamente, pare che non sarà questo il caso. Leggi ...

