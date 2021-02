Sparatoria a Tor Bella Monaca | ferita una passante

Leggi su romanotizie24

(Di domenica 28 febbraio 2021) Nel pomeriggio di ieri, sabato 27 febbraio 2021, ci sono stati attimi di grande paura in Via Amico Spertini. A Tor, una lite tra due uomini è degenerata in unain pieno giorno. Il colpo d’arma da fuoco ha ferito una donna di 80 anni che cercava di fare da pacere tra i due litiganti secondo quanto ripostato da alcune testimonianze. Per fortuna l’anziana è statasolo di striscio a un braccio da un proiettile esploso dall’arma di un 32enne che voleva invece colpire l’uomo con cui litigava.a TorUna donna di 80 anni è statada una pallottola partita dalla pistola di un uomo che stava litigando con un altro soggetto. Cercando di fare da pacere tra i litiganti, l’80enne è stata ...