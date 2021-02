Simonetta Columbu ha un fidanzato? “Vorrei diventare madre”

MontiFrancy82 : A #Danoiaruotalibera ospiti @PieroPelu @ninofrassicaoff @DianaDBOf #SimonettaColumbu @giasausource e @pierspollon… - SMSNEWSOFFICIAL : A #Danoiaruotalibera ospiti @PieroPelu @ninofrassicaoff @DianaDBOf #SimonettaColumbu @giasausource e @pierspollon… - SMSNEWSOFFICIAL : A “Da noi… a ruota libera” ospiti Piero Pelù, Nino Frassica, Diana Del Bufalo, Simonetta Columbu, Gianmarco Saurino… - MeleAlbero : RT @bubinoblog: Diana Del Bufalo, Simonetta Columbu, Gianmarco Saurino e Pierpaolo Spollon domani pomeriggio ospiti di Francesca Fialdini a… - gianlu_79 : RT @bubinoblog: Diana Del Bufalo, Simonetta Columbu, Gianmarco Saurino e Pierpaolo Spollon domani pomeriggio ospiti di Francesca Fialdini a… -

Ultime Notizie dalla rete : Simonetta Columbu

Solonotizie24

Anticipazioni Che Dio ci aiuti 6,(Ginevra) confessa: 'Ricevuto tante critiche' Questa settimana Che Dio ci aiuti 6 non va in onda per lasciare spazio al Festival di Sanremo 2021, condotto da Amadeus dal 2 al 6 marzo.Nello specifico saranno ospiti di Francesca Fialdini Diana Del Bufalo (Monica),(Ginevra), Gianmarco Saurino (Nico) e Pierpaolo Spollon (Emiliano). I giovani attori interpretano i ...Simonetta Columbu ha un fidanzato? L'attrice di Che Dio ci aiuti ha svelato tutto sulla sua vita privata: "Vorrei diventare mamma".Su Rete4 il film d’avventura con Bud Spencer Banana Joe e su Italia1 il film d’animazione Sing. Ascolti tv, sabato 27 febbraio: C’è posta per te con Maria De Filippi contro il film di Rai1. Qui di seg ...