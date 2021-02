Roma, i convocati di Fonseca per il Milan. Out Smalling e Dzeko (Di domenica 28 febbraio 2021) Arriva in tarda mattinata l’elenco dei convocati scelti da Paulo Fonseca per la sfida di stasera contro il Milan, valida per la 24esima giornata di Serie A. Torna tra i convocati Kumbulla, mentre restano fuori per infortunio Smalling, Ibanez e Dzeko. Questo l’elenco completo: Portieri: Pau Lopez, Mirante, Fuzato Difensori: Karsdorp, Juan Jesus, Fazio, Mancini, Kumbulla, Peres, Spinazzola Centrocampisti: Cristante, Pellegrini, Villar, Veretout, Pastore, Diawara, Mkhitaryan Attaccanti: Pedro, Mayoral, Perez, El Shaarawy Foto: Roma Twitter L'articolo proviene da Alfredo Pedullà. Leggi su alfredopedulla (Di domenica 28 febbraio 2021) Arriva in tarda mattinata l’elenco deiscelti da Pauloper la sfida di stasera contro il, valida per la 24esima giornata di Serie A. Torna tra iKumbulla, mentre restano fuori per infortunio, Ibanez e. Questo l’elenco completo: Portieri: Pau Lopez, Mirante, Fuzato Difensori: Karsdorp, Juan Jesus, Fazio, Mancini, Kumbulla, Peres, Spinazzola Centrocampisti: Cristante, Pellegrini, Villar, Veretout, Pastore, Diawara, Mkhitaryan Attaccanti: Pedro, Mayoral, Perez, El Shaarawy Foto:Twitter L'articolo proviene da Alfredo Pedullà.

