Riot Games | Mid-Season Invitational 2021 si svolgerà a Reykjavik | in Islanda

Leggi su esports247

(Di domenica 28 febbraio 2021) Una fuga di notizie sul media center ufficiale di Lol Esports suggerisce oggi che il Mid-si, in. Sebbene ciò debba ancora essere confermato dalle fonti ufficiali di, proviene da un’immagine promozionale utilizzata sul sito che presentava il marchio MSI sovrapposto a un paesaggio urbano che i fan hanno rapidamente riconosciuto come la capitale dell’. According to the LoL Esports media website, #MSI will occur in… Iceland ?? Wise choice when it comes to the pandemic, very surprising nonetheless. pic.twitter.com/4XNPQcIseH — Emma (@Glaeweth) February 28,Se viene confermata, potrebbe segnare il potenziale ritorno di un pubblico limitato agli ...