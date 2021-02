Napoli | 6 minori girano in auto di notte a fari spenti

Leggi su anteprima24

(Di domenica 28 febbraio 2021) Tempo di lettura: < 1 minuto– Un gruppo di sei minorenni, questaintorno alle 2:30, sono stati trovati a bordo di una vettura aed ovviamente senza patente. Quando i carabinieri hanno provato ad intercettarli a Secondigliano non si sono fermati all’alt. L’inseguimento però non è durato molto. Dopo alcuni km infatti i ragazzini hanno dovuto fermarsi alle spalle di un camion che bloccava il passaggio. Il 17enne alla guida, incensurato, è stato denunciato per resistenza a pubblico ufficiale; dovrà rispondere anche di guida senza patente. Tutti e sei gli occupanti della vettura sono stati sanzionati per violazioni alla normativa anti covid e affidati ai genitori. L'articolo proviene da Anteprima24.it.