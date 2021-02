Migranti: Oim, 15 morti in naufragio Libia, 95 sopravvissuti (Di domenica 28 febbraio 2021) L'Organizzazione internazionale per le migrazioni (Oim) in Libia ha scritto su Twitter di un naufragio nel quale hanno perso la vita almeno 15 persone nelle acque libiche e 95 sono sopravvissute, ... Leggi su lagazzettadelmezzogiorno (Di domenica 28 febbraio 2021) L'Organizzazione internazionale per le migrazioni (Oim) inha scritto su Twitter di unnel quale hanno perso la vita almeno 15 persone nelle acque libiche e 95 sono sopravvissute, ...

