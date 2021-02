LIVE Combinata nordica, prova a squadre Mondiali in DIRETTA: l’Italia deve difendersi nel salto e sperare nella rimonta di Pittin e compagni (Di domenica 28 febbraio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 9.40 Buongiorno e benvenuti: alle 10.00 inizia la prova di salto della gara a squadre per i Mondiali di Combinata nordica. Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE della prova a squadre per quanto riguarda i Mondiali di Combinata nordica in quel di Oberstdorf. In terra teutonica va in scena la staffetta: quattro salti sull’HS106 metri e quattro frazioni di sci di fondo da cinque chilometri ognuna. In questa stagione la prova non si è mai disputata in Coppa del Mondo, dunque sarà una novità per quest’annata. La Norvegia è ovviamente la grande favorita, vista la presenza in ... Leggi su oasport (Di domenica 28 febbraio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA9.40 Buongiorno e benvenuti: alle 10.00 inizia ladidella gara aper idi. Buongiorno e benvenuti alladellaper quanto riguarda idiin quel di Oberstdorf. In terra teutonica va in scena la staffetta: quattro salti sull’HS106 metri e quattro frazioni di sci di fondo da cinque chilometri ognuna. In questa stagione lanon si è mai disputata in Coppa del Mondo, dunque sarà una novità per quest’annata. La Norvegia è ovviamente la grande favorita, vista la presenza in ...

infoitsport : LIVE Combinata nordica, Mondiali in DIRETTA: si comincia! Italia a caccia di un buon piazzamento, che lotta per il… - infoitsport : LIVE Combinata nordica, Mondiali in DIRETTA: Riiber bissa il titolo iridato su Normal Hill! Sul podio Herola e Ofte… - zazoomblog : LIVE Combinata nordica Mondiali in DIRETTA: Riiber bissa il titolo iridato su Normal Hill! Sul podio Herola e Ofteb… - zazoomblog : LIVE Combinata nordica Mondiali in DIRETTA: Alessandro Pittin sogna la gara dell’anno - #Combinata #nordica… -