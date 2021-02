L' Inter batte il Genoa e vola a +7 sul Milan in vetta alla classifica

ZZiliani : Scudetto sempre più lontano per la triste #Juventus di #Pirlo. Che col #Verona lascia altri 2 punti finendo in affa… - IlModeratoreWeb : Lukaku, Darmian e Sanchez, Inter batte Genoa 3-0 - - fabriziobocca1 : La Juve perdona #lukaku no. La Juve di Pirlo è teoria, l'Inter di #Conte è tutto l'opposto. L'Inter ha lo scudetto… - nestquotidiano : Lukaku, Darmian e Sanchez, Inter batte Genoa 3-0 - infoitsport : Apre Lukaku, chiude Sanchez: l'Inter batte il Genoa 3-0 -

Ultime Notizie dalla rete : Inter batte

Genova " Genoa battuto dall'. A San Siro il match è finito 3 - 0. L'consolida il suo primato in classifica: sale a quota 56 punti, 7 in più del Milan che stasera gioca in casa della Roma e 10 in più della Juve, che ha una partita in meno, e dell'Atalanta. A ...L'il Genoa 3 - 0 e consolida il suo primato in classifica: sale a quota 56 punti, 7 in piu' del Milan che stasera gioca in casa della Roma e 10 in piu' della Juve, che ha una partita in meno,...SERIE A 2020-2021 GIORNATA N. 24 Sabato 27 febbraio 2021 Spezia - Parma 2-2 (17' Karamoh L, 25' Hernani P, 52' Gyasi S, 72' Gyasi S) Bologna - Lazio 2-0 (19' Mbaye B, 64' Sansone B) Verona - Juventus ...L’Inter lancia l’ennesimo segnale forte al campionato: sta bene e sarà difficile fermarla. Contro il Genoa finisce 3-0 per i nerazzurri. Nell’Inter assente Hakimi, squalificato, Conte schiera Darmian ...