La fusione a freddo dei partiti mette a rischio la democrazia Scrive Pasquino

MarioMartinett1 : @elevisconti @PoliticaPerJedi @nzingaretti @VeltroniWalter In teoria #Veltronisegretario sarebbe l'uomo giusto per… - LucaRockets : @G_B0TTAZZI Concordo su tutto. Anche se un forte soggetto socialista o socialdemocratico come nelle maggiori democ… - AnnaAielloama : @ilcormorano @DarioNardella @tagadala7 Il Pd ha troppe anime, è stata una fusione a freddo mal riuscita - Mirandola59 : RT @erretti42: Però Zingaretti a parte, diciamola una cosa: il Pd il problema di avere delle idee e di darsi un’identità ce l’ha da quando… - manuele_a : RT @erretti42: Però Zingaretti a parte, diciamola una cosa: il Pd il problema di avere delle idee e di darsi un’identità ce l’ha da quando… -

Ultime Notizie dalla rete : fusione freddo

Liberoquotidiano.it

Come ampiamente riportato dagli organi di stampa, noi siamo stati i consiglieri comunali di Trivero che sin da subito si sono opposti alladi Valdilana. Contrari per svariati motivi, ...Oltre al sangueda manager ha anche un cuore , in piena pandemia ha fronteggiato situazioni ... del processo di cambiamento continuo della sanità regionale, prima fra tutte ladelle due ...Dopo giorni di relativo calore, nuovo calo delle temperature in vista. A darne notizia l'Arpa Piemonte sul proprio sito con una nota: “La prima metà della settimana è stata caratterizzata da correnti ...Come previsto, i sostenitori del Green New Deal hanno fatto salti mortali per convincere l’opinione pubblica che il fallimento delle energie “rinnovabili”, come i parchi eolici e il fotovoltaico, avre ...