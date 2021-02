I Dellai su YouTube con il videoclip di “Io sono Luca”

deemattionair : Manca poco a @SanremoRai @SanremoFestFans, nella categoria #Giovani una bella canzone è quella dei fratelli #Dellai… -

Ultime Notizie dalla rete : Dellai YouTube

Corriere Nazionale

RIMINI - Dal 17 febbraio è disponibile suil videoclip ufficiale di "IO SONO LUCA" (Virgin Records), brano del duoche sarà in gara al prossimo FESTIVAL DI SANREMO nella categoria NUOVE PROPOSTE. Superata la prima fase del ...E' disponibile da oggi suil videoclip ufficiale di "Io sono Luca' (Virgin Records), brano del duo cattolichino dei fratelliche sarà in gara al prossimo Festival di Sanremo nella categoria Nuove Proposte. ..."Ce la siamo vista brutta". Come dar loro torto. I gemelli Luca e Matteo Dellai hanno rischiato di saltare il loro debutto al Festival di Sanremo per colpa del Covid. I due fratelli cantanti di Cattol ...I due fratelli saranno in gara nella categoria Nuove proposte. Uno dei due, Matteo, si è laureato nella nostra città ...