Elisir d’amore edizione del 1968 in onda su Rai 5

L'è uno dei capolavori di Gaetano Donizetti assolutamente da vedere. La versione proposta su Rai 5 rappresenta la storicache fu messa in scena presso gli studi televisivi della Rai di Torino nel. Sul palco sono impegnati attori del calibro di Mirella Freni, Sesto Bruscantini, Renzo Casellato, Enrico Dezan ed Elena Zilio. Per la direzione musicale è impegnato Mario Rossi, la regia è di Alessandro Brissoni, mentre le coreografie sono ideate da Susanna Egri. La trama è un connubio di giochi di seduzione per convincere la bella Adina a sposarsi: da un lato l'umile Nemorino senza speranze, dall'altro il capo dell'armata che tenta di circuirla. Ma sarà la donna protesa ad accasarsi? O preferisce cambiar uomo di continuo?