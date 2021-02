Dayane Mello chiede scusa a Stefania Orlando: pace fatta per le donne del GF Vip? – VIDEO (Di domenica 28 febbraio 2021) Il commovente botta e risposta tra Tommaso Zorzi e Dayane Mello non è stata l’unica notizia piacevole della serata. In occasione del compleanno dell’amazzone del Grande Fratello Vip, le cose si sono appianate anche con Stefania Orlando. Dayane Mello chiede scusa a Stefania Orlando Io non ho visto cambiamenti immensi in te. Tu esci più... L'articolo proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog. Leggi su blogtivvu (Di domenica 28 febbraio 2021) Il commovente botta e risposta tra Tommaso Zorzi enon è stata l’unica notizia piacevole della serata. In occasione del compleanno dell’amazzone del Grande Fratello, le cose si sono appianate anche conIo non ho visto cambiamenti immensi in te. Tu esci più... L'articolo proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog.

Ultime Notizie dalla rete : Dayane Mello Dayane Mello chiede scusa a Stefania Orlando: pace fatta per le donne del GF Vip? Il commovente botta e risposta tra Tommaso Zorzi e Dayane Mello non è stata l'unica notizia piacevole della serata. In occasione del compleanno dell'amazzone del Grande Fratello Vip , le cose si sono appianate anche con Stefania Orlando . Dayane Mello ...

Tommaso Zorzi svela cosa pensa di Dayane Mello e si commuove: l'emozionante discorso Ieri sera, ad un passo dalla finale del Grande Fratello Vip che si disputerà domani sera, i cinque concorrenti rimasti in gara si sono aperti per festeggiare il compleanno di Dayane Mello . Per l'occasione, proprio Tommaso Zorzi le ha regalato delle emozionanti parole dette quasi tra le lacrime. Tommaso Zorzi e Dayane Mello Tommaso Zorzi e l'emozionante discorso a Dayane ...

