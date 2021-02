Auto nel fiume a Camerata Cornello | morto 55enne

(Di domenica 28 febbraio 2021) Il corpo senza vita di un uomo di 55 anni, G.B., è stato recuperato domenica mattina, 28 febbraio, lungo ilBrembo a. Secondo le primissime informazioni l’uomo, residente in paese, sarebbe uscito di strada a bordo della sua utilitaria, rompendo un muretto in pietra e finendo con l’sul greto del, dopo un dirupo di circa 20 metri. Il muretto in pietraL’allarme è scattato poco prima delle 8,30, lanciato da un passante che avrebbe notato il mezzo nel. Sul posto sono intervenute l’ambulanza e l’medica, i carabinieri di Bergamo e Zogno per ricostruire l’accaduto e i vigili del fuoco per il recupero della salma e dell’vettura. Accertamenti in corso. L'articolo BergamoNews.

Un uomo di 55 anni è stato trovato morto questa mattina alle 8,30 nella sua auto, finita nel fiume Brembo a San Giovanni Bianco, sulla strada per Camerata Cornello, in valle Brembana, ...