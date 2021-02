AstroSamantha tornerà nello Spazio, nuova missione per Cristoforetti sulla Iss (Di domenica 28 febbraio 2021) ROMA – L’astronauta italiana Samantha Cristoforetti torna nello Spazio con una nuova missione a bordo della Stazione spaziale internazionale (Iss). I dettagli saranno forniti nel corso di una conferenza stampa dell’Agenzia spaziale europea (Esa), al cui corpo appartiene Cristoforetti, mercoledì 3 marzo alle 11. Sarà la sua seconda esperienza in orbita: Cristoforetti, nel 2014, fu protagonista della missione ‘Futura’ dell’Agenzia spaziale italiana (Asi), grazie a cui divenne la prima donna italiana ad andare nello Spazio: trascorse 200 giorni in orbita in veste di ingegnera di volo. LEGGI ANCHE: Samantha Cristoforetti, Premio Hemingway aspettando la prossima missioneLa Stazione Spaziale Internazionale è “l’avamposto dell’umanità nello spazio. Si tratta di una meraviglia ingegneristica, un luogo di cooperazione internazionale pacifica e fruttuosa, un laboratorio interdisciplinare dedicato alla scienza in ambiente di microgravità- spiega Cristoforetti- È il nostro primo passo verso una presenza umana continua nello spazio. Nel prepararci al prossimo passo di questo decennio, che prevede un’infrastruttura umana permanente nell’orbita lunare, sono emozionata e onorata di tornare sulla Stazione Spaziale Internazionale, la mia casa lontano da casa”. Leggi su dire (Di domenica 28 febbraio 2021) ROMA – L’astronauta italiana Samantha Cristoforetti torna nello Spazio con una nuova missione a bordo della Stazione spaziale internazionale (Iss). I dettagli saranno forniti nel corso di una conferenza stampa dell’Agenzia spaziale europea (Esa), al cui corpo appartiene Cristoforetti, mercoledì 3 marzo alle 11. Sarà la sua seconda esperienza in orbita: Cristoforetti, nel 2014, fu protagonista della missione ‘Futura’ dell’Agenzia spaziale italiana (Asi), grazie a cui divenne la prima donna italiana ad andare nello Spazio: trascorse 200 giorni in orbita in veste di ingegnera di volo. LEGGI ANCHE: Samantha Cristoforetti, Premio Hemingway aspettando la prossima missioneLa Stazione Spaziale Internazionale è “l’avamposto dell’umanità nello spazio. Si tratta di una meraviglia ingegneristica, un luogo di cooperazione internazionale pacifica e fruttuosa, un laboratorio interdisciplinare dedicato alla scienza in ambiente di microgravità- spiega Cristoforetti- È il nostro primo passo verso una presenza umana continua nello spazio. Nel prepararci al prossimo passo di questo decennio, che prevede un’infrastruttura umana permanente nell’orbita lunare, sono emozionata e onorata di tornare sulla Stazione Spaziale Internazionale, la mia casa lontano da casa”.

