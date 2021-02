Amici, Arisa umilia Zerbi, “Rudy Zerbi non deve lavorare nella musica”, in studio cala il gelo (Di domenica 28 febbraio 2021) Ad Amici le tensioni maggiori che si percepiscono sono quelle tra i professori: Lorella Cuccarini contro Alessandra Celentano, Arisa contro Rudy Zerbi, Rudy Zerbi contro Arisa e Anna Pettinelli. I professori hanno imparato ad essere molto poco diplomatici ma molto diretti e schietti e, a volte, troppo pungenti. Come quando Rudy Zerbi ha detto ad Anna Pettinelli che ha una voce insopportabile e lei gli ha risposto che proprio sulla sua voce che ha costruito il suo lavoro e il suo successo. Qualche volta interviene Maria De Filippi, cone nel caso delle liti tra Lorella Cuccarini e Alessandra Celentano e, se interviene è solo per prendere le difese della Cuccarini contro la Celentano ... Leggi su baritalianews (Di domenica 28 febbraio 2021) Adle tensioni maggiori che si percepiscono sono quelle tra i professori: Lorella Cuccarini contro Alessandra Celentano,controcontroe Anna Pettinelli. I professori hanno imparato ad essere molto poco diplomatici ma molto diretti e schietti e, a volte, troppo pungenti. Come quandoha detto ad Anna Pettinelli che ha una voce insopportabile e lei gli ha risposto che proprio sulla sua voce che ha costruito il suo lavoro e il suo successo. Qualche volta interviene Maria De Filippi, cone nel caso delle liti tra Lorella Cuccarini e Alessandra Celentano e, se interviene è solo per prendere le difese della Cuccarini contro la Celentano ...

