Verona Juventus streaming: dove vedere il match, no Rojadirecta (Di sabato 27 febbraio 2021) Verona Juventus streaming – Questa sera alle 20.45 va in scena Verona-Juventus, sfida complicata per gli uomini di Pirlo. Difesa bianconera in assoluta emergenza: oltre a Cuadrado, Bonucci e Chiellini, Pirlo perde anche lo squalificato Danilo. Demiral e De Ligt si piazzeranno davanti a Szczesny,.con Alex Sandro a fare il terzo. Bentancur, Rabiot e McKennie insieme a centrocampo, Chiesa a destra con Bernardeschi a sinistra. Kulusevski che spalleggerà Ronaldo in attacco, visto che Morata è ancora debilitato dal virus intestinale. Out anche Dybala, volato a Barcellona per un controllo al ginocchio. Verona Juventus formazioni Verona (3-4-2-1): Silvestri; Magnani, Gunter, Lovato; Faraoni, Tameze, Veloso, Dimarco; Barak, Zaccagni; ... Leggi su juvedipendenza (Di sabato 27 febbraio 2021)– Questa sera alle 20.45 va in scena, sfida complicata per gli uomini di Pirlo. Difesa bianconera in assoluta emergenza: oltre a Cuadrado, Bonucci e Chiellini, Pirlo perde anche lo squalificato Danilo. Demiral e De Ligt si piazzeranno davanti a Szczesny,.con Alex Sandro a fare il terzo. Bentancur, Rabiot e McKennie insieme a centrocampo, Chiesa a destra con Bernardeschi a sinistra. Kulusevski che spalleggerà Ronaldo in attacco, visto che Morata è ancora debilitato dal virus intestinale. Out anche Dybala, volato a Barcellona per un controllo al ginocchio.formazioni(3-4-2-1): Silvestri; Magnani, Gunter, Lovato; Faraoni, Tameze, Veloso, Dimarco; Barak, Zaccagni; ...

