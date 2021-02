Vaccino Johnson & Johnson quando arriva in Italia, via libera della Fda: «È efficace e sicuro» (Di sabato 27 febbraio 2021) La commissione di esperti della “Food and Drug Administration” statunitense ha dato il via libera al Vaccino Johnson&Johnson. Il Comitato consultivo, riferisce la Cnn, ha votato all’unanimità per raccomandare il Vaccino per le persone di età pari o superiore a 18 anni. Una buona notizia, un passo in avanti nella lotta alla pandemia. L’autorizzazione ufficiale è prevista per oggi, 27 febbraio 2021. Due settimane fa l’azienda farmaceutica ha chiesto anche il permesso all’Ema (l’Agenzia europea per i medicinali) per l’impiego del Vaccino in Europa. Come riporta “Today” il Vaccino della ... Leggi su urbanpost (Di sabato 27 febbraio 2021) La commissione di esperti“Food and Drug Administration” statunitense ha dato il viaal. Il Comitato consultivo, riferisce la Cnn, ha votato all’unanimità per raccomandare ilper le persone di età pari o superiore a 18 anni. Una buona notizia, un passo in avanti nella lotta alla pandemia. L’autorizzazione ufficiale è prevista per oggi, 27 febbraio 2021. Due settimane fa l’azienda farmaceutica ha chiesto anche il permesso all’Ema (l’Agenzia europea per i medicinali) per l’impiego delin Europa. Come riporta “Today” il...

Agenzia_Italia : Negli Usa via libera vaccino di Johnson & Johnson, per la Fda è sicuro ed efficace - Adnkronos : #vaccinoCovid Johnson & Johnson, via libera da esperti Fda - repubblica : Covid, Usa: via libera della Fda al vaccino Johnson&Johnson: Gli esperti della Food and Drug Administration hanno v… - gazzettamantova : L’arsenale dei vaccini contro Covid-19 ha una nuova e potente arma. L'ente federale che governa i farmaci negli Sta… - peppobbove : RT @marcocongiu: FDA dà luce verde al vaccino monodose Johnson&Johnson -