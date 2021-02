Ultime Notizie Roma del 27-02-2021 ore 15 | 10

Leggi su romadailynews

(Di sabato 27 febbraio 2021)dailynews radiogiornale Buon pomeriggio dalla redazione sabato 27 febbraio in studio Giuliano emergenza covid e il prossimo dpcm sarà in vigore dal 6 marzo per un mese e nel testo dato alle regioni si legge che Pasqua e Pasquetta saranno blindate i parrucchieri chiusi in zona rossa cinema teatri e musei aperti dal 27 marzo d’Adda almeno al 50% per le superiori da lunedì Lombardia Piemonte Marche passano dalla gialla arancione polizia Basilicata in rosso il tasso di positività sale al 6,3% 235 decessi contro i 4 milioni di vaccini somministrati Intanto il sindaco di Milano Giuseppe sala lancia un appello alla cittadinanza comportatevi in modo adeguato al difficile momento i controlli aumenteranno sono tenuti questa mattina a Limbiate in provincia di Monza funerali di Luca Attanasio l’ambasciatore italiano ucciso in un agguato in Congo insieme al carabiniere ...