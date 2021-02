Studio Supernova | novità J-Pop e XV Games in arrivo

(Di sabato 27 febbraio 2021) Brescia, 25 Febbraio:annuncia Exceed: Street Fighter (Level 99), un gioco di carte per due giocatori che ricrea i combattimenti del leggendario titolo Capcom sul tavolo da gioco. Il primo box uscirà per l’etichetta J-POPnell’autunno del 2021 e conterrà i mazzi di quattro personaggi (Ryu, Sagat, Akuma e Zangief) ciascuno con le proprie caratteristiche uniche, per partite e combinazioni sempre diverse. Exceed: Street Fighter è un gioco veloce da insegnare e facile da intavolare progettato sia per divertenti scontri amici che per tornei all’ultimo Hadoken! Ricordiamo che per l’etichetta J-POPsono già disponibili Pixel Tactics: Legends e Anime Party. Photo Credits:...

annuncia Exceed: Street Fighter (Level 99 Games), un gioco di carte per due giocatori che ricrea l'azione frenetica dei combattimenti arcade del leggendario titolo Capcom sul tavolo ...