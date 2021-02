Primo caso al mondo di parto per una donna con la sindrome di Alström (Di sabato 27 febbraio 2021) Si tratta di una malattia genetica rarissima, trasmessa solo se entrambi i genitori sono affetti o portatori della malattia Leggi su lastampa (Di sabato 27 febbraio 2021) Si tratta di una malattia genetica rarissima, trasmessa solo se entrambi i genitori sono affetti o portatori della malattia

ZZiliani : Alleluia! A distanza di 48 ore dalla notizia apparsa su “Umbria 24”, anche la #Gazzetta (pag. 13, trafiletto a fond… - rtl1025 : ?? Una ventiseienne affetta da sindrome di #Alstroem, malattia genetica che porta anche all'infertilità, ha partorit… - FcInterNewsit : Yuan Bi (Titan Sports Plus) a FcIN: 'Suning terrà l'Inter solo in caso di prestito. Ultima parola a Jindong Zhang' - RutaAllTheWay : @scemochileggeah ci mancherebbe è stato il caso che è stato il primo momento in cui ho aperto il Live oggi e stavano parlando di lei - KevinJava_7 : @pach_1984 Il primo colpevole è AA. In una stagione del genere, con una squadra che ha tutti questi limiti non puoi… -