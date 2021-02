(Di domenica 28 febbraio 2021)nel giro di due. Si tratta di un escursionistaoggi, 27 febbraio, sul monte Marmagna, tra(Massa Carrara) e il versante parmense. La, di origini albanesi ma residente da tempo in Lunigiana, era in compagnia di alcuni amici e secondo una prima ricostruzione sarebbe scivolato sul ghiaccio finendo in un crepaccio L'articolo proviene da Firenze Post.

FirenzePost : Pontremoli: morto 18enne sulle Apuane durante un’escursione. E’ la terza vittima in due settimane - TgrRaiToscana : Un escursionista 18enne è morto sul monte Marmagna, tra Pontremoli e il versante parmense dell'appennino. Il giovan… -

Ultime Notizie dalla rete : Pontremoli morto

commenta Un escursionista di 18 anni èsul monte Marmagna, tra(Massa Carrara) e il versante parmense. La vittima, di origini albanesi ma residente da tempo in Lunigiana, era in compagnia di alcuni amici e sarebbe ...(Massa Carrara), 27 febbraio 2021 - Tragedia sulle Apuane . Un diciottenne didurante un'escursione con gli amici sul monte Marmagna. Siamo nella zona tra i comuni die Filattiera, vicino al confine con l'Emilia Romagna. E' il terzosulle ...Terza vittima sulle Apuane nel giro di due settimane. Si tratta di un escursionista 18enne, morto oggi, 27 febbraio, sul monte Marmagna, tra Pontremoli (Massa Carrara) e il versante parmense. La vitti ...Un escursionista 18enne è morto oggi sul monte Marmagna, tra Pontremoli (Massa Carrara) e il versante parmense. La vittima, di origini albanesi ma residente da tempo in Lunigiana, era in compagnia di ...