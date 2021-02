Omicidio Willy, parte il processo: giudizio immediato per i fratelli Bianchi e gli altri imputati (Di sabato 27 febbraio 2021) La storia di Willy Monteiro, il giovane di 21 anni picchiato brutalmente e ucciso la notte tra il 5 e il 6 settembre scorso, in un parcheggio di fronte al pub “Due di Picche” in largo Oberdan, a Colleferro, aveva commosso e, allo stesso tempo, indignato tutti. Una vita giovane spezzata in un modo atroce: quei calci e quei pugni hanno “spaccato a metà” il cuore di Willy, una violenza inaudita emersa ancora di più dopo l’autopsia. Responsabili della morte del 21enne i fratelli Gabriele e Marco Bianchi, Mario Pincarelli e Francesco Belleggia: per loro l’ipotesi di reato formulata dalla procura di Velletri è di Omicidio volontario, non più di Omicidio preterintenzionale. Leggi anche: Omicidio Willy, nessun rito abbreviato o sconto di pena per gli ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di sabato 27 febbraio 2021) La storia diMonteiro, il giovane di 21 anni picchiato brutalmente e ucciso la notte tra il 5 e il 6 settembre scorso, in un parcheggio di fronte al pub “Due di Picche” in largo Oberdan, a Colleferro, aveva commosso e, allo stesso tempo, indignato tutti. Una vita giovane spezzata in un modo atroce: quei calci e quei pugni hanno “spaccato a metà” il cuore di, una violenza inaudita emersa ancora di più dopo l’autopsia. Responsabili della morte del 21enne iGabriele e Marco, Mario Pincarelli e Francesco Belleggia: per loro l’ipotesi di reato formulata dalla procura di Velletri è divolontario, non più dipreterintenzionale. Leggi anche:, nessun rito abbreviato o sconto di pena per gli ...

