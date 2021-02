«Non date il Premio Nobel a quel fascista di Ungaretti» (Di sabato 27 febbraio 2021) Questo articolo, che tratta della militanza fascista di Giuseppe Ungaretti, è stato pubblicato sul Primato Nazionale di agosto 2020 A cinquant’anni dalla morte di Giuseppe Ungaretti è giusto rileggere l’opera di un poeta che continua ad emozionarci per la sua straordinaria forza innovativa. Ma è altrettanto giusto ripercorrere e ripensare l’esperienza dell’intellettuale militante. Perché Ungaretti lo fu, e sotto le insegne di Mussolini e del fascismo. 1923: Giuseppe Ungaretti pubblica in 500 esemplari la raccolta di liriche Il porto sepolto. Il poeta ha 35 anni, si è sposato da quattro, lavora come impiegato presso l’Ufficio stampa del ministero degli Esteri. Il poeta soldato Nel suo archivio delle memorie ci sono le immagini dell’infanzia e della prima giovinezza trascorse ad Alessandria ... Leggi su ilprimatonazionale (Di sabato 27 febbraio 2021) Questo articolo, che tratta della militanzadi Giuseppe, è stato pubblicato sul Primato Nazionale di agosto 2020 A cinquant’anni dalla morte di Giuseppeè giusto rileggere l’opera di un poeta che continua ad emozionarci per la sua straordinaria forza innovativa. Ma è altrettanto giusto ripercorrere e ripensare l’esperienza dell’intellettuale militante. Perchélo fu, e sotto le insegne di Mussolini e del fascismo. 1923: Giuseppepubblica in 500 esemplari la raccolta di liriche Il porto sepolto. Il poeta ha 35 anni, si è sposato da quattro, lavora come impiegato presso l’Ufficio stampa del ministero degli Esteri. Il poeta soldato Nel suo archivio delle memorie ci sono le immagini dell’infanzia e della prima giovinezza trascorse ad Alessandria ...

